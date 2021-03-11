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美股中段升324點

2021-03-11 列印
　　近期困擾投資市場的美債息揚升稍獲紓緩，杜指中段報三二一五七點，升三百二十四點；納指則報一三一○七點，升三十四點。滙控美國預託證券價格見四十八點一二港元，升零點三七港元；騰訊則見六百五十九點三六港元，升零點八六港元。

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