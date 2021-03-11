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退休保險經紀伏屍飛鵝山

2021-03-11 列印
　　五十八歲退休保險經紀余國強，前日離開小西灣寓所獨自到飛鵝山自殺崖行山失蹤，家人報警，警方、消防、民安隊及政府飛行服務直升機，在飛鵝山一帶搜索。

　　事主失蹤一日後，昨午一時許，被消防員發現他在山上名靈鷹石的大石附近昏迷，直升機將事主救起送往東區醫院搶救，惜抵院後證實死亡。警方初步調查相信案件無可疑，但死者伏屍山頭原因及真正死因，有待調查及稍後剖屍確定。死者家人事後帶同飼養的柴犬往醫院進入停屍間認屍時，柴犬一度發出哀鳴吠了數聲。

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