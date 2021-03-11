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申提早領取積金BNO不能作證據

2021-03-11 列印
　　港府在一月底宣佈不承認英國國民海外護照（BNO）作有效旅行證件和身份證明，積金局昨日發聲明表示，BNO護照或其相關簽證不能作為申請提早提取強積金的證據。

　　有傳媒報道指，有強積金受託人公司近日更新內部員工指引，英國BNO簽證被確認為永久離港的證明，並可申索提前領取強積金。積金局指，強積金受託人有責任依據香港法例行事，在處理以「永久性地離開香港」為由而提早提取強積金的申請時，必須擔當把關者角色。

　　另外，政府宣佈積金局已成立積金易平台有限公司作為全資附屬公司，以推行「積金易」，有助降低行政成本等。

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