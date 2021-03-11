  • 2021年3月11日 星期四
  • 19º
  • 82%
熱門： 基因變異姜濤行蹤復必泰綠置居

日報新聞 > 港聞

去年逾三萬宗火警召喚較前年跌10.6%

2021-03-11 列印
　　消防處昨發表去年工作回顧，在去年接獲的火警召喚共有三萬三千六百三十二宗，與二○一九年相比下跌百分之十點六；去年共接獲二萬八千七百五十二宗樓宇火警召喚，其中百分之九十四點八能夠在規定召達時間內到場處理，較服務承諾的既定目標高約二點三個百分點。

　　去年曾處理合共七千五百五十七宗確診新冠肺炎的召喚，當中三名受感染的救護人員治療後已康復。今年消防處預計會招聘約九百二十七名消防和救護職系人員，亦計劃採購「滅火機械人」協助在高風險環境進行長時間滅火工作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd