去年曾處理合共七千五百五十七宗確診新冠肺炎的召喚，當中三名受感染的救護人員治療後已康復。今年消防處預計會招聘約九百二十七名消防和救護職系人員，亦計劃採購「滅火機械人」協助在高風險環境進行長時間滅火工作。
去年逾三萬宗火警召喚較前年跌10.6%
去年曾處理合共七千五百五十七宗確診新冠肺炎的召喚，當中三名受感染的救護人員治療後已康復。今年消防處預計會招聘約九百二十七名消防和救護職系人員，亦計劃採購「滅火機械人」協助在高風險環境進行長時間滅火工作。
扮「模特兒」行騙 中港澳拉11人 墮假援交陷阱
假援交，真騙財，色迷心竅的男士要小心。警方搗破一個以假援交招徠的行騙集團，騙徒在網上發放訛稱為模特兒的照片，可以提供援交服務，要求嫖客先付按金並提交個人資料，當到手之後，沒有援交服務不特止，更威脅公開事主資料勒索。警方拘捕五名男子，涉及由前年至去年共十一宗假援交詐騙及洗黑錢案件。內地及澳門亦有打擊假援交行動，共拘捕六人。 警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌說，由前年十月至去年十一月期間，警方一共接獲十一宗援交受騙報案，多數被騙者為男士，他們在社交媒體認識騙徒。據悉，騙徒稱可以提供少女援交，部份自稱為模特兒，並附上照片招徠，男士如欲幫襯，須先付按金，方能與援交女...
2021-03-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
落實「十四五」規劃 汪洋冀政協發揮作用
全國政協會議昨日下午在北京人民大會堂閉幕，國家主席習近平和黨領導人都有出席閉幕，並通過三頂決議及一項報告。而中國全國政協主席汪洋亦發表講話指，政協作為在共同思想政治基礎上化解矛盾和凝聚共識的重要渠道，...
2021-03-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
回應哈里梅根訪問 英女皇：或與回憶有出入
英國白金漢宮和英女皇對哈里王子及其夫人梅根的訪問作出回應，表示對他們的經歷感到傷感，不過「有一些回憶可能有出入」，又暗示皇室知道是誰說的，而說話有出入，聲明指打算以家事處理。英媒周二指，整個皇室對那個...
2021-03-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺3座高層F室，面積477方呎，兩房間隔，望市景，原叫價950萬，議價後以942萬沽出，呎價19748元，屬市...
2021-03-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美國會通過1.9萬億紓困方案 杜指連升三天創新高
近期困擾投資市場的美債息揚升稍獲紓緩，昨日美國公佈二月通脹按年升幅低於市場預期，美股杜指早段再升320點報32153點，升幅1%；納指升163點報13236點，升幅1.3%。歐洲股市中段向好，法、德股...
2021-03-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
歐霸16強 鯉躍龍門
傳曼聯有意賣走門神迪基亞，副選甸恩軒達臣和AC米蘭的基安盧基當拿隆馬皆是取替人選。今晚歐霸十六強首回合紅魔作東迎戰紅黑軍團，正是兩大門將爭當迪基亞繼任人的好機會，加上兩軍皆有攻擊主力缺陣，故不妨博和。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨1:55直播） 初為人父的迪基亞今晚繼續缺陣，惟他場上偶有失誤，今季各戰線廿九場失三十七球，名宿堅尼指他早已非不可或缺。消息也指曼聯願意今夏聽取這名西班牙國腳的報價，同時繼任人包括甸恩軒達臣和當拿隆馬。 甸恩軒達臣vs當拿隆馬 明天二十四歲生日的甸恩軒達臣上仗英超榜首兼曼徹斯特打吡大戰作客2:0...
2021-03-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
爆汁瑞典風肉丸
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 盛放雛菊 浪漫春飾
- 延續未來主義 性感演繹都會時尚
- 快意缺失症
- 【為生活增添正能量】香港設計中心Design Spectrum全新展覽《Play Lives好玩日日》，從玩具設計中細味玩樂創意！
- 【MALL樂哥】PopWalk毛孩天地 萌「寵」手作市集
- 【米珠蓮】咖啡吧 創意調酒
- 【李居明大師會客室】大病初瘉話牛年
- 【日本今周熱話】北海道靚景打卡熱點 星野Tomamu雲海Terrace大變身 必飲雲海咖啡梳打
- 【165吋電視賣311萬？】奧地利C SEED Micro LED電視M1識變身 165吋熒幕趟閘式打開摺埋
- 【日本今周熱話】京都宇治名店伊藤久右衛門 新推3款期間限定櫻花抹茶美食 芭菲甜點拼盤打卡最正
- 三鎚鐘樂報時功能 超科幻鏤通陀飛輪
- 2021紐約/倫敦時裝周 男女共演秋冬自然風尚
- Technics混合降噪真無線
- 【Leo Sir出動】 車軨修補平靚正 神還原三部曲！
- 專店 首展 GLS豪門雙傑
- 【航拍之狂野時速】DJI首部穿越機FPV 戴眼鏡玩第一身操控 全手動Mode無避障 極速140km/h飛行
- 【遮瑕小工具】5大品牌推介 Laura Mercier Clinique Hourglass，配合零失手遮瑕用法！
- 【演算法是好是壞？】「派歌」令選擇單一化 大數據或成音樂發展阻力
- 【#頭條開LIVE】獨立歌手如何突圍？DisCover、Sinnie唱談喜與悲
- 【#iPhone 13新功能】萬眾期待的iPhone 13有甚麼新功能? 3個盛傳 iPhone 13新規格、超大容量1TB 、新外型功能設計!
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
搵錢供樓 爛撻撻角色乜都接 湯洛雯避談婚期唔講馬明
33歲湯洛雯（靚湯）和47歲馬國明（馬明）認戀8個多月，一直愛得高調又甜蜜，引來全城催婚！有消息指他們已着手籌備婚禮，並於今年8月拉埋天窗。新劇《失憶24小時》拍檔譚俊彥（Shaun）更爆料：「可能佢...
2021-03-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——孤單長者驟增 急需陪伴暖流
疫情放緩，各項限聚令放寬，市民的活動空間擴大，但不少居於院舍的長者和身體殘障人士，由於自理能力較低，他們染疫的風險較高，故此，在過去逾一年長的疫情期間，不少院舍暫停家屬探訪，甚至減少院友外出，致令他們社交活動大減，倍感孤單。保良局及海洋公園昨天公佈，聯手推出一系列度身訂造的探訪院舍計劃，正好填補院友的心靈孤寂，非常及時。 疫情下，不少弱勢社群無奈長留院舍之內，即使有工作人員照顧，也有社工定期探訪，但不能取代親友的噓寒問暖。偏偏為了防範病毒傳染，不少院舍限制親友的探訪，改為網上相見，雖則仍有連繫，但感覺大不同。保良局此時與海洋公園攜手設計不同探訪院舍計劃，派出吉祥物海獅威威、...
2021-03-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——旅遊拿督輪到開齋
剛周日容天鵬馬房的「都市神話」成功開齋，在港苦戰五季總算有得拉頭馬，而昨晚則輪到另一匹老牌處女馬「旅遊拿督」打開勝門，認真可喜可賀。查「旅遊拿督」如今已經八歲，連同昨晚之戰，來香港後總共跑了四十八仗，...
2021-03-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6