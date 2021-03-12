逾50人中招 傳播鏈入侵四中心 健身室群組大爆發 政府即推「強罩令」

健身中心再次爆發疫情，中招人數不斷上升。西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組染疫者增至逾五十人。衞生防護中心指，該健身中心並非所有人做運動時都戴口罩，有人做劇烈運動，令飛沫傳得較遠。個別染疫客人亦會往其他健身中心操練，令病毒鏈至少傳至另外四間健身中心。當局在晚上公佈所有人在健身中心內必須戴口罩的新規定。



本港昨天新增二十二宗確診個案，十九宗屬本地感染，當中三宗源頭不明，其餘十六名確診者均屬「Ursus Fitness」健身中心群組。連同前天首名確診的健身教練，至昨天再多七名員工及十名顧客確診，另外有三十多人初步確診，當中大部份為顧客，其他為緊密接觸者。



多數人運動時無戴口罩



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，曾到訪「Ursus Fitness」的二百四十多名顧客須送檢疫，而在中心內採取的二十個環境樣本均對病毒呈陰性。她相信中心內較可能發生了人傳人的感染，患者分別曾參與小組運動、個人健身，以及一對一教練課程，並且不只是單日到訪，而大部份人做運動時都未有佩戴口罩，飛沫會傳得較遠。



張稱，個別染疫顧客曾到訪其他健身中心擔任教練，包括上環「House of Fitness」、「H Kore」中環及鰂魚涌分店，以及「Pure Fitness」，中心正追蹤患者的到訪日期，若曾在傳染期內到訪，相關健身室亦會被關閉。



政府晚上公佈收緊健身中心防疫措施，所有人在健身中心內必須戴口罩，措施為期六日至本月十七日。



被問及全港健身中心需否關閉，或是要仿效食肆增至每小時至少六次換氣量，食衞局副局長徐德義指政府非常關注事件，會謹慎考慮需否收緊相關防疫措施。



另一方面，銅鑼灣「海饌海鮮牛扒餐廳」累計五名食客染疫，涉四張枱，當中三張枱位置相連。