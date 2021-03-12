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富澤樓洗碗工確診 同座保安亦中招

2021-03-12 列印
　　本港昨天新增三宗本地源頭不明個案，包括一名澤安邨富澤樓地下鑽石冰室洗碗女工，前天為她最後上班的日子，患者也居於富澤樓。而富澤樓一名女保安亦初步確診，她上周六發病，前天最後一天上班，家住深水埗福榮街十三號。

　　衞生防護中心不排除富澤樓已出現人傳人感染，會通過強制檢測留意大廈有否其他個案。至於其餘兩宗源頭不明個案，分別為一名住在福榮街十五號的退休人士，以及一名家住葵涌華景山莊第十一座的主婦。

　　此外，一名白田天主教小學十二歲女學生初步確診，她本周二最後一天上課，翌日發燒。學校須停課十四日，曾回校的學生要做檢測。而將軍澳保良局羅氏基金中學一名教師的檢測結果為不確定，若最終確診，該校亦須停課十四日。
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