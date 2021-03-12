﻿人大通過完善港選舉決定﻿﻿ 行政長官選委會增至1500人﻿

全國人大昨天閉幕，會上高票通過《關於完善香港特區選舉制度的決定》，行政長官選舉委員會由一千二百人增至一千五百人，組成界別由四個增至五個，新增港區全國人大及政協和全國團體香港成員的代表界；選委會負責選舉行政長官及部份立法會議員，亦提名行政長官及立法會候選人；參選行政長官門檻提高，提名的選委會委員由一百五十人升至不少於一百八十八人，五個界別各不少於十五人；立法會由七十人增至九十人，通過選委會、功能團體及分區直選三種方式產生。



全國人大會議以二千八百九十五票贊成，零票反對，一票棄權，高票通過《關於完善香港特區選舉制度的決定》，將授權人大常委會修改《基本法》，交由特區政府作本地立法。全國人大委員長栗戰書形容，全體代表高度贊同決定，表達了包括香港同胞在內的全國各族人民維護國家主權、安全、發展利益，維護香港憲制秩序的堅定決心。



五界別共1500人組成選委會



決定共九條，包括設立一個具有廣泛代表性、符合香港實際情況、體現社會整體利益的選委會，負責選舉行政長官候任人、立法會部份議員，以及提名行政長官候選人、立法會議員候選人等。選委會由工商、金融界，專業界，基層、勞工和宗教等界，立法會議員、地區組織代表等界，港區全國人大代表及政協委員和有關全國團體香港成員的代表界等五個界別共一千五百名委員組成。



決定指，行政長官候選人須獲得選舉委員會不少於一百八十八名委員聯合提名，五個界別中每個界別參與提名的委員不少於十五名，選委會以一人一票無記名投票選出行政長官候任人，行政長官候任人須獲得選舉委員會全體委員過半數支持。



立會議員增至90人



決定亦規定立法會每屆議員人數由七十人增至九十人，通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式分別選舉產生。同時設立候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人及立法會議員候選人的資格。



總理李克強表示，全國人大通過完善香港選舉制度的決定十分明確，就是要堅持和完善「一國兩制」的制度體系，始終堅持「愛國者治港」，也是為了確保「一國兩制」行穩致遠。他重申，要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事，落實好香港執行維護國家安全的法律和執行機制，中方將全力支持行政長官及特區政府依法施政。



據悉，人大常委會初定四月開會審議決定，港澳辦副主任張曉明等中央官員最快下周來港，向各界解說及聽取意見。



