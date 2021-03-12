西營盤一間健身中心爆發嚴重疫情，確診人數不斷上升，至昨天累計五十人中招。由於健身者、教練等也到訪其他健身室，不排除病毒傳播鏈伸延至更多處所，單是這一個群組，足令本港疫情大反彈，當局必須徹查健身室存在的風險因素，必要時實施「鏢靶式」控疫，針對健身室，推出相關的限聚令。 衞生防護中心初步調查發現，爆疫的「Ursus Fitness」，並非所有健身者也戴口罩，個別人士做劇烈運動時，不排除口沫橫飛，令室內充滿病毒，其他人避無可避。還有小組式運動，人與人之間近距離接觸，也大大增加交叉感染的風險。另一高危因素，是健身者喜用器材，多人輪流使用，若來不及清潔，環境中留下病毒的機會就大大提高...

2021-03-12