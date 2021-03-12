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兩辦支持完善選舉制

2021-03-12 列印
兩辦支持完善選舉制
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　　港澳辦發聲明，堅決擁護全國人大通過《完善香港選舉制度的決定》，形容如同驅散香港政治陰霾，必將為香港創造更好未來，強調只有始終堅持實行「愛國者治港」，香港的民主進程，才能在堅實的基礎上健康發展，保障港人廣泛、均衡的政治參與。港澳辦指，無論是制定港區國安法，或是完善選舉制度，出發點和落腳點，都是為了全面準確貫徹「一國兩制」方針。

　　中聯辦亦發聲明，通過完善選舉制度，香港能夠走出長期存在的政治泥沼，集中精力破解深層次矛盾與問題，強調在香港由亂及治的關鍵時期，中央決定是用心良苦，期待香港各界和廣大市民以主人翁的精神，為修法工作建言獻策，在愛國愛港旗幟下匯聚起強大正能量。

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