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梁君彥：議會仍有不同政治理念人士

2021-03-12 列印
梁君彥：議會仍有不同政治理念人士
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　　建制派立法會議員發聲明，指人大決定落實「愛國者治港」的重要原則，有利於結束長期的政治爭拗，建制派將積極配合，盡快完成相關的工作。新民黨葉劉淑儀說，將來立法會的直選競爭很激烈。立法會主席梁君彥相信，日後議會仍會有不同政治理念的人士或政黨，履行監察政府的憲制職能。

　　建制派亦成立「撐全國人大決定完善選舉制度連線」，透過線上及街站收集市民簽名。連線總召集人、全國人大常委譚耀宗認為，人大決定可避免「反中亂港」勢力透過選舉破壞香港，讓衝擊及癱瘓立法會的情況不再出現。

　　全國政協常委林建岳指，決定為香港新選舉制度的建立提供了堅實的憲制基礎，結束香港長期以來有關立法會和行政長官產生辦法的政治爭拗和亂象，為香港創造一個長期穩定的發展環境。

　　民主黨主席羅健熙說，黨內現未決定日後會否再派人參選，但相信黨員繼續參選的意欲較以往低。

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