何柱國：擴大選委會職權 能彰顯特區行政主導原則

在北京舉行的人大政協會議閉幕。對於中央決定完善香港的選舉制度，全國政協常委何柱國認為，現時負責選出行政長官的選委會職權擴大，能夠貫徹特區行政主導原則。他又稱，若行政長官林鄭月娥競逐連任，他會出來參選。



以往特首選舉，部份焦點集中在有商界背景的選委取態如何。在之前特首選舉多次公開表態的何柱國認為，日後選舉委員會增加至一千五百人，當中商界的力量也不會被攤薄，因為不少政協亦從商。中央開宗明義，希望政協再接再厲，為「一國兩制」作出貢獻。被問到會否有意擔任特區任何職務，何柱國指他可能會選特首，但不是為了勝選。何柱國表示：「如果特首林鄭月娥出來再參選特首，我一定出來，目的想找個機會和她辯論。因為她曾說過一句說話，她認為她建設多於破壞，我對這說話有些不同看法，所以我想看看她建設了甚麼。」被問及她破壞了甚麼，何柱國答：「所以我們大家辯論。」



對立法會會增至九十席，部份議席由選委會選出，何柱國認為，較多選委進入議會，可以彰顯行政主導，認為地區直選二十席、功能界別三十席、選委會互選四十席較合適。何柱國指：「根據《基本法》奉行行政主導，和港英政府時間也是行政主導，那時我們香港很好、經濟很蓬勃，二十、三十、四十席、行政主導，少些干預。正式來說也很廣泛代表性，你不要看政協那些人會按中央政府投票、隨特區政府投票，因為每人也有他的理念。」



日後參選特首、立法會要獲選委會提名，何柱國指選委會按過往言行考慮對方是否愛國者，相信是個人判斷，不會有任何來自政府或中央的壓力。



