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自動派發機樣本瓶 每天僅收回一半

2021-03-12 列印
　　政府透過全港二十個港鐵站內的自動派發機，每天平均派發近六萬個樣本收集包，但收回的樣本瓶每天約為三萬個。食衞局副局長徐德義表示，全港十九間社區檢測中心的未來七日預約率只有約三成，合共尚有超過十六萬個預約名額，呼籲屬定期檢測類別的巿民善用社區檢測中心和流動採樣站進行免費檢測。

　　另外，為方便外籍傭工進行檢測，勞工處會在本周日（十四日）和下周日（二十一日）在中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口和荔枝角公園入口，設立流動採樣站。

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