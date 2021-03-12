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美股中段升283點

2021-03-12 列印
　　美股杜指周三創新高之後，昨晚美國公佈失業人數較預期少，美股繼續向上衝，杜指中段報三二五八○點，升二百八十三點；納指則報一三三三六點，升二百六十七點。滙控美國預託證券價格見四十六點一三港元，跌零點七七港元；騰訊則見六百七十九點五一港元，跌零點九九港元。

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