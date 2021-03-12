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8000萬六合彩今攪珠

2021-03-12 列印
　　人人有個發達夢，如想實現，就看幸運之神是否眷顧。新一期六合彩今晚攪珠，如有幸運兒一注獨中，料獲八千萬元獎金。現時場外投注站只接受賽馬及足球投注服務，不接受六合彩投注，市民須透過網上戶口或馬會流動應用程式HKJC落注。

　　翻查過去十期攪珠結果，出現次數最高的「幸運號碼」是十六，有四期都攪中過，而出現過三次的號碼就有二、十四、二十一、二十八和三十一。

　　馬會去年九月公佈業績時透露，經由網上或流動裝置投注的顧客，約佔投注額的百分之七十。

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