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夜歸女南昌公園遭扯髮喝罵 區議員籲晚間勿「單拖行」

2021-03-12 列印
　　市民深夜獨自歸家要注意安全。有女網民在社交平台發文稱，於周二凌晨時份從南昌地鐵站步行往大角咀時，突然被兩名陌生男子從背後拉扯頭髮及喝罵，其中一人更手持錘仔，幸她未有受傷，事後報警求助。當區區議員指該處晚上較為寧靜，不建議街坊「單拖行過」。女事主於facebook群組「我長於大角咀重生版」發文，指在本月九日凌晨接近一時，於南昌站步行回大角咀，行經深旺道直路近南昌公園時，突然有人從背後大力拉扯其頭髮，她受驚尖叫並轉身查看，發現兩名男子不斷向其喝罵。兩男子事後沿馬路離開。女事主呼籲街坊夜歸時要注意人身安全。

　　有網民指該處入夜後行人稀少，人流較複雜，過往亦遇到類似事件，包括曾被人襲擊及遇過露體狂等。

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