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大灣航空董事許漢忠 有信心牌照獲批

2021-03-12 列印
　　大灣區航空董事許漢忠接受港台訪問時表示，早前空運牌照局已就公司申請的航線刊憲，據他了解申請無收到反對，公司對申請絕對有信心，希望在今年第三季度完成所有申請，年底前三架飛機可投入服務。

　　公司計劃在今年第二季度招聘人手，希望對目前低迷的航空界是一個喜訊。他指公司的準備工作受到新冠肺炎疫情影響，如運送及改裝飛機的時間，較預期遲兩個月等。但他對全球克服疫情有信心，隨著疫情受控，加上接種疫苗，形勢將有改善。

　　在大灣區發展規劃下，香港擔當航空樞紐，公司有很大發展空間。他認為包括香港、澳門、廣州、深圳、珠海五大城市的大灣區機場，功能不同，雖然有競爭，但亦能發揮互補作用。

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