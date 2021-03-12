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木玩具細件易脫落 或致兒童窒息須下架

2021-03-12 列印
木玩具細件易脫落 或致兒童窒息須下架
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　　海關早前從不同地區的零售商，試購十二款兒童玩具作安全測試，發現其中一款木製玩具的細小組件有脫落情況，如果被兒童吞下，會有引致窒息的潛在危險。海關表示，家長應立即停止讓兒童使用，商戶如有出售，亦應立即下架。

　　有關玩具有日文和英文標誌為木製，以機場為主題，海關已搜查涉及的連鎖零售商，並同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款玩具。另外，海關人員亦到全港各區巡查，暫時沒有再發現該款玩具出售，調查仍在進行中。

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