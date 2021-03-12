﻿好的照顧，從了解開始

還記得我們最初跟楊老太做認知評估時，老人家很多問題都答不上口。作為本計劃的個案經理，我們當然希望能改善楊老太的情況，於是從楊老太愛女處著手。



女兒一直認定楊老太沒自信，自理及執行能力下降。安全起見，女兒事事「不准」，楊老太從前喜歡做的，大都不許再做了。不過，我們嘗試從媽媽的個人性格、社交心理、人生經歷和身體狀況等幾方面入手，了解老人家現時最需要的是甚麼。



原來這位婆婆不簡單呢！楊老太是印尼華僑，年輕時開過餐廳，煮印尼食品手到拿來。「現在還有弄家鄉菜嗎？」我們問道。楊老太默不作聲，眼光只往其身旁的女兒掃了一下。女兒搶白：「媽媽有腦退化症，自理能力每況愈下，為免出意外，很久沒讓她下廚了。」這時楊老太依然不作聲，低下了頭，於是我們透過傾談嘗試勾起女兒的回憶。



女兒憶起媽媽的一雙巧手，說她能炮製出滿桌子正宗的印尼佳餚，更重要的是楊老太早年憑藉這間小餐廳養活一家，這是她引以為傲的小成就。聽到這裡，我們對女兒說：「你要相信媽媽做得到，加上我們分享給您的技巧，她便能做得到，也可以提升她的自信心。」



之後女兒跟媽媽一起炮製印尼食品。有得再顯身手，楊老太非常專注之餘，也時而望望女兒做些反應，似乎在說：「我還很精靈呢！」多次共廚後，女兒開始放手讓楊老太做些瑣碎家務及日常簡單煮食。她驚訝地發現，媽媽的自理和執行能力進步了不少！女兒終於明白，只要用心了解媽媽的真正所需和提供適切的協助，才是最好的照顧。



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