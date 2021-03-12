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黃碧雲獲准保釋 伍健偉續還柙

2021-03-12 列印
　　參與「三十五+初選」的四十七名民主派人士，早前被控串謀顛覆國家政權罪，其中十五人上周四晚獲總裁判官蘇惠德批准保釋，遭律政司馬上申請保釋覆核還柙，當中四人上周五因律政司撤銷覆核終獲保釋，另外十一人保釋決定的覆核聆訊分批在昨日、明日及下周一處理。黃碧雲及伍健偉二人的覆核聆訊昨早在高等法院，由《港區國安法》指定法官杜麗冰處理。杜官批准黃碧雲擔保外出，但撤銷伍健偉獲准保釋的決定，伍需繼續還柙候訊。

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