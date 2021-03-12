  • 2021年3月12日 星期五
  • 26º
  • 68%
熱門： 科興復必泰翠華大拘捕強制檢測

日報新聞 > 港聞

蘇錦樑弟洗黑錢欺詐罪成囚47月

2021-03-12 列印
　　前商務及經濟發展局長蘇錦樑胞弟蘇錦威，自一四年起串謀律師樓同事兩度挪用客戶的物業貸款共二千萬元，並將貸款存入自己戶口清洗黑錢。他早前被裁定欺詐、使用虛假文書副本及洗黑錢罪成，其同事亦被裁定洗黑錢罪成。勞潔儀法官昨日指，兩人犯案經過悉心策劃，且會影響社會大眾對律師樓的信任，但考慮到蘇在被捕前已還清款項，相信兩人重犯機率低，判蘇錦威囚四十七個月，其前同事則囚三十個月。兩名被告分別為蘇錦威，四十四歲，前法律文員；蘇潤餘，五十二歲，前法律行政人員。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd