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兩日兩宗 教師墮飛鵝山自殺崖亡

2021-03-12 列印
　　飛鵝山自殺崖昨日又發現一名男子墮崖死亡，前日已有一退休保險經紀行山死亡。昨中午十二時許，有行山人士行經自殺崖山邊時，發現一個背囊，懷疑有人墮崖報警。

  警方、消防員及救護員到場後，政府飛行服務隊一架直升機亦到場協助搜索，結果在自殺崖對下約四百米發現一名頭部重傷男子昏迷，初步檢驗證實死亡，遺體事後由直升機吊起送往東區醫院。

  警方調查後，證實死者為三十一歲姓溫男子，據悉任職教師，昨日家人發現他失蹤報警。警方初步調查，不排除事主墮崖輕生。

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