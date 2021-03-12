﻿各地疫苗賠償機制﻿ ﻿申索成功率大不同﻿

港府為鼓勵市民接種新冠疫苗，仿效先進國家設立保障基金，賠償出現不良反應的市民。疫苗接種計劃實施不足兩周，已有三宗死亡個案，惟專家委員會表示未證實與疫苗有關，令人疑惑如何判斷當中的因果關係。目前全球有逾二十個國家有類似的賠償計劃，部份地區即使無法確定不良反應與疫苗有關，仍會給予補償金額。本港專家委員會成員孔繁毅指，檢視事故與接種疫苗的關聯性時，本港設有直接、間接、無法排除及無關係四個界定，再交由政府決定賠償方案。



《星島日報》報道，本港接連出現疫苗接種後死亡的個案，觸發港人對疫苗安全性的關注。事實上，大規模接種疫苗可達致群體免疫，阻止傳染病蔓延，惟接種者並非全無風險。根據世衞數字，每一百萬劑麻疹疫苗可引致一至三點五宗過敏性休克個案。因此，為平衡社會利益與個人風險，全球目前有二十五個國家建立「無過失補償機制」，簡化索償程序，受害人毋須通過民事訴訟向疫苗廠追討賠償，交由專家小組研究受害人的身體缺損與疫苗的關係。本港過去並無相關機制，新設立的保障基金亦只為接種新冠疫苗後出現不良反應的市民申索。



簡化索償程式 免卻民事訴訟



翻查資料，各地機制的申索成功率差距甚大，英國的申索成功率僅一成五，美國及台灣的成功率均為四成九，兩者差異相信與判斷準則有關。以台灣為例，除了死亡賠償，傷者劃分為輕度、中度、重度及極重四個級別，最高賠償額按傷害程度遞增，最高折合逾一百六十五萬港元。



至於英國的做法，申索人因疫苗引致的傷害，須造成至少六成的殘障程度，方接受申請，賠償金額為折合約一百三十萬港元的一筆過免稅補償金。美國將新冠疫苗納入專為大流行而設，對申索人舉證要求較高的「應對措施傷害賠償計劃」（CICP）管理，而非較寬鬆的「國家疫苗傷害賠償計劃」（VICP），引起部份學者不滿，認為做法未能鼓勵市民，因CICP的申索成功率只有百分之八，遠較VICP的四成九低。



根據政府提交立法會的文件，如要獲得賠償，申索人須得到註冊醫生證明疫苗造成嚴重異常事件，以及專家委員會未能排除事件與接種疫苗無關。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指出，專家組界定事故與接種疫苗的關聯性時，會考慮多項因素，包括時間性、臨牀診斷、病人病史等，「例如接種疫苗後即時或三個月後出現嚴重敏感，前者較大機會被視作與疫苗接種有直接關係的副作用。」



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，政府應採用較嚴謹的指標，即證明傷害與疫苗有關才作出賠償，以合理使用公帑及避免機制被濫用。



病人組織籲供24小時覆診機會



病人政策連線主席林志釉相信，要增加公眾信心，除了制定賠償，社區疫苗接種中心為市民接種疫苗前，亦應有基本把關，包括了解基本病歷、藥物敏感等，並按風險要求對方諮詢醫生意見，「香港只有在預約疫苗接種時，有一系列免責聲明，當中內容說得難聽點，像生死狀一樣，有很大的改善空間。」英國皇家醫學院專家顧問梁家偉建議，港府可為長者及有長期病患的高危群組，提供接種疫苗二十四小時後的覆診機會，讓醫護跟進其健康情況。



