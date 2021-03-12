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「電子牛肉乾」擴至違例行車告票

2021-03-12 列印
　　警方於去年三月推出「電子定額罰款通知書先導計劃」，首階段應用於發出違例泊車告票，將手寫發出告票及後端人手輸入資料的程序數碼化，提高執法準確性。有關計劃將於本月十六日擴展，應用於發出違例行車告票。

　　警方已與運輸署協作，運輸署將於新領及續領的駕駛執照上印二維碼，以方便讀取車輛資料。根據政府之前向立法會提交文件，指截至去年十二月底，警方已就違例泊車發出約一百萬張「電子牛肉乾」。

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