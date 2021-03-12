居低濃度PM2.5區多運動 患糖尿病風險下降

本港有逾七十萬名糖尿病患者，中文大學引述早前一項研究發現，居於空氣中微細懸浮粒子（PM2.5）濃度較低地區並有高水平運動量的人士，相比居於PM2.5濃度較高地區兼缺乏運動者，前者患上二型糖尿病的風險較後者低百分之六十四，顯示無論PM2.5濃度如何，定期運動對減低糖尿病風險仍有好處。



是次研究所用的數據來自台灣，涉及超過十五萬人參與，他們提供了居住地址、有否罹患糖尿病及閒時的運動習慣和強度等數據。



研究人員分析發現，活躍運動及居於PM2.5濃度較低地區的參加者，他們患上二型糖尿病的風險較低；相反，運動量少兼居於PM2.5濃度較高的參加者，他們有較高風險患上二型糖尿病。現時已知空氣污染物PM2.5與不同器官發炎相關，可引致早期葡萄糖代謝異常，繼而引發糖尿病。



中大公共衞生及基層醫療學院副教授勞向前指香港和台灣有相似的文化背景及空氣污染水平，結果有很高參考價值。



