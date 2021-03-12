﻿QR碼連上詐騙網站﻿ ﻿專家籲市民提高警覺﻿

以手機掃描二維碼不知不覺已成為港人生活一部份，惟近日有人聲稱掃描「安心出行」二維碼時，手機被連接至電子支付畫面，令人憂慮當中安全風險。《星島日報》報道，最近有黑客覷準網民掃描二維碼，鮮有核實網址真偽，於是製作大量虛假減價資訊，有用家通過二維碼進入偽冒網上購物網站後不虞有詐，輸入信用卡資料，造成損失，專家籲市民掃描二維碼時須提高警覺。



近日有網民在討論區發帖文，聲稱目睹有人將街市外的「安心出行」二維碼換成另一個二維碼，該網民隨後以手機掃描，發現被連接到一個電子支付程式的下載頁面，懷疑有人將官方二維碼更換成付款碼，直言「用安心出行俾人偷錢真係冇仇報」。政府資訊科技辦公室其後發聲明指，若市民以安心出行程式掃描，程式會核實該二維碼是否由政府發出，籲市民放心使用。



這種掉包手法過往在內地常見，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提到，有店舖未為意所貼出的二維碼被人換走，客人付款時實際上只掃描了騙徒的二維碼，若商戶未及時發現，勢血本無歸。



或先連結有毒網站



香港無線科技商會執行委員會委員容志偉稱，曾聽聞有二維碼被掉包後，掃描時會先被連接至惡意或有毒網站，再轉往原先的網址，其間惡意網站或加裝某些程式至裝置，用家難以察覺，但他直言親身往店內掉包的風險很高。



方保僑承認較難核實二維碼的真偽，提醒市民在掃描二維碼後不應隨意按指示下載軟件，尤其是Android系統容許用家不經Google的應用程式商店下載軟件，安全風險較高，建議用家在手機安裝防毒軟件，以攔截大部份惡意程式。iOS系統對程式把關較嚴謹，但安裝防毒軟件仍有好處，可分析網站連結是否屬惡意。



不過，方保僑續指，掉包問題屬「靜態二維碼」的漏洞，而較有規模的店舖會使用「動態二維碼」，商戶掃描用戶的付款碼，由於付款碼不時變更，做法相對安全。



網絡安全公司趨勢科技香港澳門區顧問總監李浩然表示，自去年第四季至今，全球涉及二維碼的釣魚網站騙案，較往年急增一倍。他解釋，疫情導致網上購物數字激增，有黑客於是製作虛構的促銷廣告，聲稱通過二維碼進入網站購物，可取得消費優惠，事實上該二維碼卻引導用家進入偽冒購物網站，如用家不虞有詐，於網站內輸入信用卡資料，將會被黑客盜取，招致損失。



輸入信用卡資料要三思



縱然釣魚網站騙案並非新事，但李浩然分析，過去釣魚網站連結通過電郵發出，用家較容易看出偽冒網址的連結與「正牌」網站有所不同，惟不少人對二維碼戒心較低，進入網站後未有覆核網址真偽。他建議用家通過搜索引擎，查找相關促銷內容的真偽，並覆核經二維碼進入的網址連結。



此外，如輸入信用卡資料的頁面，並非來自HTTPS的加密網頁，或信用卡付款的過程並無雙重認證的步驟，均表示用家很大可能進入偽冒網站。



