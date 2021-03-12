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港燈新一年「送暖樂社群」

2021-03-12 列印
港燈新一年「送暖樂社群」
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　　港燈展開新一年度「送暖樂社群」服務，將於未來數月為港島及南丫島過千名獨居長者送上抗疫健腦福袋，希望在未能恢復家訪及社區活動期間，經由長者服務中心向他們派發防疫及生活用品。

  港燈營運董事鄭祖瀛日前化身車長，參與「送暖號Go-Go-Go」 啟航服務。他指計劃一直鼓勵長者多接觸社區，考慮到疫情下長者對外出有顧慮，因此希望送上防護物資，包括口罩和多用途抗疫筆，回應他們的實際需要，減輕經濟負擔之餘，也能讓他們放心外出，在安全情況下與社區保持接觸。另外福袋也加入健腦遊戲卡，希望增加長者們的消閒選擇。

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