累計64人中招 全行員工須強檢 健身群組禍及金融界 專家憂第五波爆疫

西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組持續擴大，累計六十四人確診新冠肺炎。患者涉及銀行等金融機構不同職業，多在港島區工作，亦曾到訪其他健身室，專家擔心是第五波疫情爆發先兆。衞生防護中心形容傳播速度非常快，要求所有健身中心員工接受強制檢測，並促曾赴健身室的人做檢測。



本港昨日新增確診數字反彈至六十宗，五十四宗屬本地感染，其中四十七宗屬「Ursus Fitness」健身中心群組，涉及四十名顧客及七名緊密接觸者，該群組累計六十四人染疫。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容「Ursus Fitness」群組的病毒傳播速度快，可能已在該健身中心傳播多日，部份患者由接觸到發病的時間很短，在一、兩日內發病，估計幾日內可能已發展至幾代傳播。



就政府專家顧問許樹昌形容「Ursus Fitness」群組有如跳舞群組的翻版，擔心會埋下第五波疫情的先兆，張竹君稱不希望今次是第五波疫情的開始，由於該健身中心位於港島，許多患者在中環、港島區工作，涉及銀行、金融、法律界等不同行業，曾赴不同餐廳及聚會，承認追蹤工作有難度。



患者多在港島中環工作



張竹君稱，「Ursus Fitness」群組暫時源頭不明，已知最早發病者為一名顧客，於上周六起不適，但仍認為病毒是透過人傳人傳播。她指許多患者重複多日前往健身中心，部份人參加一對一訓練，亦有涉及數人至十多人的團體訓練，進行劇烈運動期間未必有戴口罩。



政府要求全港所有在健身中心工作的人士，於明天（十四日）或之前接受強檢。張竹君亦呼籲近日曾到健身中心，尤其是港島區健身中心的市民接受檢測；並敦促公司負責人合作，配合調查工作，交出患者的座位表、上班資料、聯絡資料等，強調是有法可依。政府昨在中環愛丁堡廣場安排三輛流動檢測車，中午便見人龍出現。



另一健身中心女教練確診



此外，中環「One PT」健身中心一名女健身教練初步確診，衞生防護中心正調查是否與「Ursus Fitness」相關。



至於新增的五宗源頭不明個案，包括一名白田天主教小學學生，澤安邨富澤樓保安，及家住華景山莊十一座的家庭主婦等。