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亞博館今起轉備用 病人轉北大嶼醫院

2021-03-13 列印
■亞博館社區治療設施，今天起將轉為備用狀態。資料圖片
■許樹昌表示，要了解「Ursus Fitness」有否違規。網上圖片
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　　亞博館社區治療設施至上年十一月底重啟以來，共接收逾三千名新冠病人。醫管局總行政經理庾慧玲表示，昨早已將仍在亞博館留醫的病人，轉移到旁邊的北大嶼山醫院香港感染控制中心，亞博館由今天起將轉為備用狀態，有需要時會重新啟用。

　　庾慧玲指香港感染控制中心現已開放兩個病房，下星期會開多一間病房，共提供二百一十張病牀，中心本身硬件上可提供八百張病牀。而公立醫院亦有一千二百張隔離病牀，現時使用率為六成以下。

　　她又提及醫管局目前存有一億個外科口罩、八百二十萬件呼吸器、九百三十萬個面罩，以及一千八百三十萬件保護衣，足夠醫護人員使用六個月。
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