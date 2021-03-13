民主制度將恢復健康 有條件破解民生問題 張曉明：完善選舉《草案》 是中央為港動「微創手術」

全國人大以高票通過《完善香港特區選舉制度的決定草案》，國新辦昨講解人大的決定，港澳辦常務副主任張曉明形容今次是對香港動「微創手術」，手術後，香港民主制度會恢復健康，令香港有條件發展經濟，破解房屋等民生問題。他又認為不能將反中亂港份子和泛民簡單劃上等號，立法會仍可聽到批評政府的聲音。



張曉明表示，《草案》有助修補香港法律的漏洞，他形容是做一次微創手術，「微創手術的特點是創口小、探入深、術後恢復比較快，我們也堅信這次香港的選舉制度動了手術後，香港民主制度的肌體會恢復健康。」他指人大的決定與港區國安法形成組合拳，令香港有條件發展經濟，破解房屋等民生問題。



立會仍可聽到批評聲音



他更指出︰「不是有人說的民主選舉制度要不要民主，民主步伐快一點，還是慢一點的問題，而是涉及奪權和反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量，在這個問題上我們沒有退讓的餘地。」



他強調「愛國者治港」並非要搞「清一色」，不可簡單將反中亂港份子和泛民劃上等號，「把不愛國的人，特別是反中亂港份子排除在香港特別行政區管治架構外，不等於說要把所有反對派或者範圍更廣的泛民主派全部排除在管治架構之外。」他指「反對派裏面，特別是泛民中也有愛國者，他們將來仍然可以依法參選、依法當選。」立法會仍可聽到批評政府的聲音，但可能再見不到做醜陋宣示表演的人、肆意「拉布」、甚至大打出手的議員。



張曉明重提，香港原先可分別於二○一七和二○二○年普選行政長官和立法會議員，「當時就是香港的反對派百般阻撓，其中提出一個觀點就是『公民提名』，完全違背《基本法》第四十五條和六十八條，是誰在阻撓香港的民主步伐？」他又表示，中央下一步會按「一國兩制」方針，在《基本法》框架內改革香港不同領域制度，包括經濟、文化及教育等，做一些正本清源、撥亂反正的工作。



港澳辦副主任鄧中華指由選委會選出部份立法會議員，香港以往亦有此做法，不能說恢復過去的做法就是倒退，只要總的方向和趨勢擴大民主，更好維護香港整體利益和根本利益，就是好制度。



