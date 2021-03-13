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董建華：修改選舉制 非拒任何黨派於門外

2021-03-13 列印
董建華：修改選舉制 非拒任何黨派於門外
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　　全國政協副主席、前特首董建華（圖）表示，全國人大通過完善香港選舉制度的決定並非針對任何派別，或要將任何黨派拒諸門外，亦不是要令議會內意見一致，而是要透過法律及制度，確保治港者愛國愛港。公務員事務局局長聶德權昨下午到工聯會街站，簽名支持人大的決定，他指歡迎持不同意見的人士建設發展香港，但前提是要尊重及擁護國家。全國政協常委林建岳表示，不認為修改制度是民主倒退，認為只會增加選委會的認受性，亦不會影響商界的信心。民主黨前主席李永達則認為有關決定是「民主倒退」，亦擔心日後的資格審查委員會將欠缺準則，只需提出不相信參選人「真誠愛國」已可不讓之入閘。

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