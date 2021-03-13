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美歐紛表高度關注 中方：純屬內政

2021-03-13 列印
　　美國國務卿布林肯發表聲明，指人大完善香港選舉制度的決定，是對《中英聯合聲明》承諾給予香港高度自治的直接打擊。歐盟亦發表聲明，批評中方改變香港的選舉制度，將對香港的民主和政治多元產生重大影響，與《基本法》中的普選目標背道而馳。中方指香港選舉制度如何設計和完善，純屬中國內政。

　　港澳辦副主任張曉明表示，美國有非常嚴密的防範外國干預選舉的法律規定，反問美方為何對中國一個特別行政區法律的修改感興趣，「我就不明白，去年美國總統大選出現那麼多亂象，一月六日發生暴力衝擊國會山事件後，美國的政客們還有甚麼道德資本，來對中國香港特別行政區選舉制度指手劃腳？」

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