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國泰二月客量仍暴跌97.9%

2021-03-13 列印
　　國泰航空昨天公佈，二月份客量按年大跌百分之九十七點九，降至二萬一千一百三十四人次，收入乘客千米數按年減少九成八。乘客運載率下跌至不足一成四，運力下挫近九成二。總計今年首兩個月，載客人次下跌逾九成八。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，春節假期的客運需求非常疲弱，加上自二月二十日起，駐港機組人員須遵守新的強制檢疫規定，嚴重影響集團的客運服務能力。二月份每日載客七百五十五位乘客，較一月的九百八十一位低，集團預料三月將維持在六百位以下的低位。

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