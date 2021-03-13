村屋飼養瀕危鸚鵡拘夫婦

警方及漁農自然護理署人員，昨日突擊掩至大埔新屋仔村一村屋調查，揭發有人非法飼養及管有三十三隻屬瀕危物種的鸚鵡，包括有灰鸚鵡及紅肩鸚鵡等，當場拘捕村屋內一對夫婦，涉嫌非法管有《保護瀕危動植物物種條例》附錄一及二物種。



警方表示，漁護署早前接獲消息，指大埔林村新屋仔村一間村屋，有人懷疑管有高度瀕危野生動物。調查後，警方聯同漁護署採取聯合行動，昨午四時許掩至目標村屋，證實屋內一對業主夫婦，分別四十六及四十四歲，飼有大批瀕危鸚鵡，遂以涉嫌非法管有《保護瀕危動植物物種條例》附錄I及II物種，將夫婦拘捕及帶署進一步調查。



涉事村屋有錦鯉池及鸚鵡雕像



現場涉事村屋樓高兩層，設有閉路電視、錦鯉池、帳幕及有很多鸚鵡雕像擺設，以及飼養有價值逾萬元的金頭凱克鸚鵡。行動中，人員在村屋多個籠內，共檢獲二十隻屬瀕危物種附錄一的一級瀕危灰鸚鵡，以及屬附錄二的十三隻紅肩及太陽等鸚鵡，當中有逾三十隻已成年，十多隻為雛鳥。當中約二十隻沒有領牌照，漁護署人員事後將牠們送往新界北動物管理中心看管，其餘十多隻領有牌照的則未有檢走。



警方表示現場飼養的鸚鵡均放置在籠內，其衞生環境可以接受，至於發現有關鸚鵡來源及有否違法販賣仍調查中。另外，警方懷疑村屋天台玻璃屋屬僭建，而村屋對出花園疑涉霸佔官地，屋宇署及地政處接通知後進行跟進調查。根據法例，任何人士違反《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被罰款五百萬元及監禁兩年。而管有灰鸚鵡（包括人工繁殖）作商業用途，須先申領瀕危物種管有許可證。



