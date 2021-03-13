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塌露台戶主聞天價維修費暈倒

2021-03-13 列印
　　沙田銅鑼灣山路前日發生村屋石屎簷篷倒塌事件，工程人員昨日勘察後安排拆卸工程，戶主老夫婦及兒子亦在場了解，姓岑女戶主指得知拆卸塌下露台工程費用達數十萬元時，她表示因沒有購買保險，聲言工程費用為天文數字，恐無力負擔；男戶主知道後疑擔心過度不適暈倒，要送院治療。現場為沙田大圍銅鑼灣山路八十九號一幢連天台三層高的村屋，昨日該幢村屋仍然封閉，住客未能返回單位。案發單位女戶主岑太表示，單位三十多年前一手購入，強調沒有僭建，慶幸事件中沒有人命傷亡。

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