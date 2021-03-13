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澳門逾百失業者示威堵路

2021-03-13 列印
　　澳門逾百名失業人士昨早到勞工局大樓外聚集，向當局反映失業情況，其間有人扯斷警方封鎖線，並一度衝出馬路阻塞交通。

　　澳門多名失業人士代表，在澳門立法會議員高天賜陪同下與局方代表會面，要求跟進就業登記情況。由於人數眾多，警方在勞工局大樓外拉起封鎖線以免人群走出馬路，但懷疑引起在場人士不滿，有人扯開封鎖線走出馬路聚集，現場交通一度受阻。事發後，大批軍裝及便衣警員到場增援，期間有人與警員發生推撞。

　　這批失業人士在高天賜陪同下同局方會面，勞工局局長黃志雄期望求助者理性表達訴求，他又指今次求助者共四百六十五人，當中逾一百人成功獲僱主聘請，若本地人達到相應工藝水平並且應徵，僱主必須辭退外僱。

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