澳門逾百失業者示威堵路

澳門多名失業人士代表，在澳門立法會議員高天賜陪同下與局方代表會面，要求跟進就業登記情況。由於人數眾多，警方在勞工局大樓外拉起封鎖線以免人群走出馬路，但懷疑引起在場人士不滿，有人扯開封鎖線走出馬路聚集，現場交通一度受阻。事發後，大批軍裝及便衣警員到場增援，期間有人與警員發生推撞。
這批失業人士在高天賜陪同下同局方會面，勞工局局長黃志雄期望求助者理性表達訴求，他又指今次求助者共四百六十五人，當中逾一百人成功獲僱主聘請，若本地人達到相應工藝水平並且應徵，僱主必須辭退外僱。
西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組持續擴大，累計六十四人確診新冠肺炎。患者涉及銀行等金融機構不同職業，多在港島區工作，亦曾到訪其他健身室，專家擔心是第五波疫情爆發先兆。衞生防護中心形容傳...
2021-03-13
中、美、加三國角力繼續。內地《環球網》指，加拿大公民康明凱和邁克爾的案件將進行一審。而加拿大外交部稱，沒收到相關通知；中國外交部昨日就回應，沒消息可提供。另一邊廂， 外電指美方將於本周內進一步收緊對華...
2021-03-13
緬甸發生軍事政變之後一個半月，局勢仍然嚴峻。緬甸近日出現反華情緒，有消息指有人揚言要破壞中緬的輸氣管。據路透社指，有關輸氣管是中國雲南昆明市的煉油廠唯一原油來源。此外，英國政府周五勸喻現時留在當地的英...
2021-03-13
恒地旗下位於元朗的現樓洋房項目尚悅‧天城，近期接連開放兩間現樓示範屋吸客，發展商於本周起共推出五間洋房招標，日前更公佈成功沽出19號洋房，成交價2600萬。 恒地的純洋房項目尚悅‧天城，本周起合共推出...
2021-03-13
恒指承接外圍向好，高開164點至全日高位29550點，創本月4日以來新高，但尾段因美國10年期國債孳息率急漲，指數直線向下，收報28739點，急回645點，全周計累跌358點；科指收報8456點，跌2...
2021-03-13
杜曹以高控球率和堅守陣式的控制型踢法，接掌車路士以來未嘗一敗。然而，列斯聯瘋子領隊比爾沙的狂野進攻和逼搶的自由派踢法，擅於衝散敵軍防線，而且中場指揮官加雲菲臘斯傷瘉復出，率領一班極速鋒將踢來亂中有序，今晚英超主場有力令杜曹下周中歐聯大戰前流下第一滴血，冷敲主勝。 （Now4K 611、621台今晚8:30直播） 自一月底加盟車路士，杜曹即領軍所有戰線十一仗八勝三和不敗，包括歐聯十六強首回合作客1:0小勝馬德里體育會，無疑希望下周三次回合前保持不敗勇勢。他勝在戰術套路鮮明，着重控球全面掌控戰局，期間球員堅守自己的位置，陣式一直保持緊湊，令對手找不到缺口。 英格蘭派路擔大旗 可...
2021-03-13
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
圈中人拍拖，確實有唔少壓力，作為新人更加多顧忌，好似《全民造星III》被網民率先踢爆的情侶KiKi（張凱娸）和KLAU（劉瑞祈），總決賽當晚只敢跟《頭條日報》低調談戀事。不過，早前兩人再被影到屈喺車廂...
2021-03-13
下午在上環辦點事，晚上在尖沙咀吃飯，時間尚早，便坐港鐵過海。先到海港城逛逛，本想看看有甚麼東西好買，但物欲不高，即使覺得好看的衣物，也止於欣賞，卻沒想擁有。逛了一會，便從海運大廈穿出去，到了五枝旗杆下。 「五支旗杆」是香港人約人等人的地標，記得第一次在那裏等人，是四十年前剛做娛記，公司攝影記者Peter Lee帶我去電視台，他約我在五枝旗杆下等，然後從碼頭坐巴士去廣播道。Peter是識途老馬，一路指點教導我這個新人，良師益友也。以後每次到旗杆下，就想起那次的情景。 幾十年中，許多事情都忘了，但許多事情記憶清晰得又像是昨天發生。 沿着碼頭走到海傍，原想拐進香港藝術館看意大利烏...
2021-03-13
第四場五班一六○○米。首輪翻看過各駒往績後，本來最先引起我注目者，是休出獲潘頓選騎的「帝豪寶駒」，原因牠在184場次後追第五之役，步速是前半程極慢，而尾兩段都快，屬最不利追的步速模式，而在該場沿途居中...
2021-03-13