  • 2021年3月13日 星期六
  • 24º
  • 63%
熱門： 健身群組六合彩科興復必泰完善選舉制度

日報新聞 > 港聞

六旬婦龍蝦灣浮潛溺斃

2021-03-13 列印
六旬婦龍蝦灣浮潛溺斃
Previous Next

　　西貢龍蝦灣熱門潛水地點發生潛水悲劇，昨午十二時許，一名六十歲姓嚴女子，與數名友人到清水灣龍蝦灣對開海面進行浮潛活動，未幾她被友人發現在離岸約一百米海面載浮載沉，懷疑遇溺，慌忙報警求助。

　　救援船隻趕至將昏迷女事主救起，送住西貢對面海水警基地，再由救護車轉送將軍澳醫院搶救（見圖），惜抵醫院搶救無效死亡。

　　警方調查後相信案件無疑，暫列有人遇溺，真正死因有待驗屍。龍蝦灣位於清水灣附近，該海灣為本港其中一個熱門潛水地點，海底有小量珊瑚及海葵群落。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd