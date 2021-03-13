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樓上夜總會違例營業 15男女「犯聚」遭檢控

2021-03-13 列印
樓上夜總會違例營業 15男女「犯聚」遭檢控
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　　針對夜總會疫情下暗中營業增加播毒風險，前晚十一時，警方搜查上海街四三一號一間持牌樓上夜總會，揭發其違反政府規例仍在營業，拘捕四十九歲吳姓負責人（見圖）。在場內消遣的七男八女（十四至四十九歲），包括三名十四至十七歲未成年少女，各人分別涉嫌「犯聚」及沒有佩戴口罩被發出告票。

　　事後三名未成年少女被帶返警署，警方通知她們的監護人以了解有否涉及受僱陪酒。

　　警方表示，高度關注有未成年少女，深夜時份在夜總會出現，正調查三人出現的原因，以及夜總會負責人會否涉及其他罪案、場所的牌照，呼籲家長留意子女交友情況，避免誤入歧途。

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