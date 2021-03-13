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賤男認偷拍裙底春囚兩周

2021-03-13 列印
　　一名男子因失業及失戀雙重打擊，去年八月在中環交易廣場扶手電梯偷拍女途人裙底，被控一項作出有違公德行為，昨日於東區裁判法院承認控罪，被判囚兩星期。

　　被告佘君傑，四十四歲，原本任職文員，現已失業。辯方求情時指，佘當日被老闆告知裁員，同日被女朋友提出分手，不能自控情緒，所以犯案。被告在庭上承認控罪，並向女事主道歉。

四案底兩涉性罪行

　　案情指，去年八月十三日早上，被告於中環交易廣場乘搭扶手電梯期間，打開手提電話前置鏡頭，伸進前方女子裙底偷拍。事主發現後向他大叫，被告馬上逃走，在被捕後警方未能在涉案電話找出相關相片或影片。

　　被告有四次定罪紀錄，當中兩次涉及性罪行。主任裁判官羅德泉以三個星期作量刑起點，被告認罪扣減三分一刑期，判其即時監禁兩星期。

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