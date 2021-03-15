﻿老師曾訪爆疫GYM房 同事受感染 健身群組入侵國際學校

西營盤URSUS Fitness健身中心疫情繼續擴大，累計近一百二十人染疫，人數僅次於跳舞爆疫群組，當局疑無症狀超級播毒者未被找出，並向社區播毒，連國際學校亦中招。位於南區鴨脷洲的港灣學校出現小型爆發，兩名任教資訊科技的老師染疫，其中一人曾到過URSUS健身室，另一名美術老師亦發病。另外，因有URSUS Fitness確診者曾經到訪，令將軍澳法國國際學校、薄扶林啟歷學校、薄扶林西島中學、聖若瑟書院等六所學校須停課十四日。



昨日本港新增二十四宗本地確診，其中十人來自URSUS健身室，連同再有約十人初步確診，URSUS群組累計近一百二十人中招。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，一名在鴨脷洲的港灣學校The Grove校舍任教資訊科技的老師染疫，其後在同一教室工作的另一位老師亦確診，另一名美術老師疑因交談也初步感染。



未尋獲「零號病人」



歐家榮指，URSUS健身室群組全部確診者均在本月六至十三日發病，約有七百五十名密切接觸者被送檢，至今仍未找出群組的「零號病人」，有可能是一名無症狀感染者。他續說，即使昨天該群組新增患者數目減少，但病毒潛伏期長達十四日，料未來一周會有更多人確診。他亦指，今次健身中心爆疫，未必能如K11 MUSEA名潮食館群組般，可以被迅速控制，因此不排除本港疫情或再大規模爆發。



病毒除了入侵港灣學校，不排除更多學校受襲。另有六所學校因有URSUS健身室群組確診者到訪過，須停課十四天，它們包括將軍澳法國國際學校、九龍灣啟歷學校、薄扶林啟歷學校、薄扶林西島中學、西環盈思國際幼稚園及聖若瑟書院。



六學校遭波及須停課



此外，中心公佈九龍塘官立小學的十二歲學生、元朗太陽島英文幼稚園一名五歲學生，以及九龍真光中學一名男校工，昨日均確診，而三人的感染源頭都不明。



多所學校捲入疫情，被問到是否需要停課，歐家榮未有正面回答，他說當局已向學校發指引，學校要做足防護措施，包括學生戴口罩及保持社交距離等。