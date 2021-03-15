曾到港島兩店工作咖啡師檢測呈弱陽性

社區病毒傳播鏈多，令人防不勝防。衞生防護中心公佈一宗不確定的病例，患者是一名二十歲女咖啡師，她居於小西灣邨瑞發樓，她較早前檢測為陰性，近日檢測為弱陽性，她曾到過銅鑼灣霎東街East Latte及太古城中心二期Pacific Coffee工作，需要再檢測確定。此外，九龍荔枝角道松齡（德豐）護老中心一名八十一歲的男院友初步確診，他沒有外出，疑無症狀感染者把病毒帶入護老院而感染他，約三十多名院友及員工送檢疫。



另外，昨日新增的本地源頭不明個案中，包括一名五十五歲家庭主婦，她住在香港仔田灣新街二號鴻福苑鴻澤閣，平日會到香港仔街市買餸；一名住在屯門瓏門七座的三十九歲男子，在尖沙咀新太陽廣場擔任文職；一名住在錦田高埔村的四十四歲搭棚工人，在啟德沐泰街一個地盤工作，有五名同事要檢疫。



