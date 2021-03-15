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三挪威醫護接種阿斯利康後「異常」

2021-03-15 列印
　　英國阿斯利康疫苗的安全性再受質疑，挪威三名醫護人員近日接種阿斯利康疫苗後，出現出血、血栓塞及血小板不足情況，當局指三人均屬五十歲以下，形容症狀並不尋常，但暫不清楚是否與疫苗有關，歐洲藥物管理局會調查。同時，南韓再多一人接種該款疫苗後死亡。

　　目前包括丹麥、挪威等至少九個國家已暫停接種阿斯利康疫苗。阿斯利康藥廠強調無數據表明疫苗會增加出現血栓塞的風險。

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