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藥劑師學會促引入強生疫苗

2021-03-15 列印
　　美國強生新冠疫苗日期獲世界衞生組織批准緊急使用，香港醫院藥劑師學會指強生第三期臨牀數據涵蓋一萬四千六百多名六十歲或以上長者，及一萬七千八百多名長期病患者，其中六十歲以上長者接種十四日後，保護率逾七成六；長期病患的保護率亦逾六成四；強生疫苗亦可能有效預防南非變種新冠病毒，促請政府盡快引入。

　　此外，美國政府再向強生公司訂購一億劑新冠疫苗，遭外界質疑囤積疫苗。

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