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林鄭：非「清零」才可通關

2021-03-15 列印
林鄭：非「清零」才可通關
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　　特首林鄭月娥接受媒體訪問時表示，政府會努力達致確診個案「清零」，但並非一定要「清零」才可以恢復與內地通關，認為再過一段時間，若疫情能夠控制，可逐步正常人員往來。她亦承認香港去年若嚴格外防輸入，或可早點達至本地零感染。對於內地不少城市一早「清零」，她認為香港沒內地的體制優勢，內地的人工智能及大數據系統亦比香港強；但在國際上來看，香港抗疫成績亦不差。

　　另外，新加坡與澳洲正在商討旅遊氣泡，可能七月展開，有關計劃豁免旅客隔離，互認疫苗接種證明。

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