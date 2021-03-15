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酒吧業求復業

2021-03-15 列印
　　疫情持續令經濟大受影響，香港酒吧業協會指疫情沒完沒了，酒吧停業是「白白犧牲」，要求政府立即讓酒吧復業。協會主席錢雋永指第四波疫情爆發至今，行內近一個月出現第三輪結業潮，估計第四波疫情已造成約二百一十間酒吧結業，至少一萬名員工失業。

  協會促請政府放寬措施，否則不排除會提出司法覆核。

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