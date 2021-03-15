﻿東龍島疑困海礁間﻿ ﻿潛水發燒友溺斃﻿

潛水溺斃死者姓李，五十九歲，他熱愛潛水活動。昨早他與三名友人結伴到西貢東龍島對出佛堂門離岸約十米處潛水，至早上約十一時，各人應返回船上，其友人卻未見他上船，懷疑他遇溺。
據悉，事主的數名友人一度疑事主被石礁所困，在其潛水位置的水底搜索，礙於現場水流湍急，無法搜救遂報警求助。
警方、消防及飛行服務隊等到場搜救，經近一小時搜索，下午十二時許發現事主，他被救起已陷昏迷；救護員將事主送小西灣碼頭再轉送東區醫院，其間救援人員用自動心外壓機為昏迷的事主急救（見圖），惜他送院搶救返魂乏術。警方經初步調查，案件列作在香港水域搜救及送院時死亡，至於事主真正死因有待驗屍後確定。
香港技術潛水總會主席李克強指出，疫情下市民活動受限制，故不少人於踏入春季作水上活動；東龍洲屬本港潛水勝地之一，因水域開揚，加上石底多有大魚棲息，包括龍蝦及石斑等，故吸引潛水員前往影相遊玩。他表示，東龍洲水深約十四米，死者於離岸十米出事，估計當時水深亦只有十米，懷疑死者有機會被石罅間「鬼網」纏繞，鬼網為一些棄置魚網與珊瑚礁。
今次是三日內第二宗潛水意外，上周五一名六十歲姓嚴女子，與友人在將軍澳龍蝦灣浮潛期間，被發現在離岸約一百米海面遇溺昏迷，獲救送院後證實死亡。