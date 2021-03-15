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警搗地舖爆竊集團拘四男女

2021-03-15 列印
警搗地舖爆竊集團拘四男女
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　　警方搗破一個專門爆竊地下店舖的爆竊集團。港島區多間店舖，過去一個月被賊人爆竊，警方對案件十分重視，成立由港島總區及警區組成的專案小組偵查，相信為同一個組織嚴密的爆竊集團所為。

　　偵查人員經過案情分析及情報搜集，鎖定目標人物。前日凌晨約一時，掩至香港仔區及屯門區多處地點，共拘捕三男一女，檢獲一批贓物及證物，包括手提電話及懷疑被捕人案發時身穿的衣物等。被捕四男女，年齡介乎二十至二十七歲，大部份報稱無業，部份報稱從事物流工作。警方調查後，相信他們至今至少涉及港島區九宗地舖爆竊案，涉及款項約十萬元。

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