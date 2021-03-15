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日報新聞 > 港聞

多名高官撐人大決定

2021-03-15 列印
　　多名官員表態支持全國人大決定，政務司司長張建宗在網誌指人大的決定並非民主倒退，或收窄參政機會，強調在愛國愛港的大前提下，任何人都依法享有參政的機會。財政司司長陳茂波在網誌上載在街站簽名照片，他冀能避免再內耗、空轉。

　　張建宗指政府會力爭早日完成本地立法。陳茂波指日後選舉委員會和立法會的組成，將改變香港長期以來的固有利益結構，讓政府能切實處理長久以來深層次社會和經濟問題。財經事務及庫務局局長許正宇指愛國者治港助撥亂反正，有更大空間與立法會合力發展經濟。食衞局局長陳肇始亦到街站支持簽名。

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