新世界招聘會逾萬人參與

利物浦翼鋒沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿早已公開互相不滿對方獨食而不和，幸無礙士哥，本季各賽事一起攻入三十七球，還互相助攻九次。前紅軍鋒將美羅直言只要場上表現出色，關係不致於破裂便沒問題，相信這對貼錯門神雙翼今晚英超，有力領軍作客擊敗狼隊。（Now621台周二凌晨4:00直播） 利物浦的文尼和沙拿一七年夏天起合作，首季彼此惺惺相惜，但沙拿加盟首季即奪英超金靴獎後，踢法愈來愈獨食，惹來文尼不滿，彼此開始貌合神離，去季開始更有升溫跡象，比賽期間不時向對方抱怨，要由領隊高普調停。 有紅軍內部人士透露，兩人雖然不算交惡，但關係平平：「我不會說他倆互相討厭，但一定不算親密，可以用不理想來形...

2021-03-15