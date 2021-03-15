招聘會提供近千個來自新世界發展及旗下逾十家公司的職位，包括新世界物業管理、K11集團、新創建集團及港怡醫院等；多元化職位包括數碼媒體策略師、工程師等，亦有疫下新常態及新經濟趨勢工種，如口罩「Masketing」及研發專員、皇都戲院保育大使、兒童活動策劃員等。未能到招聘會者，即日至三月三十一日可登入集團網站遞交求職申請。暫時共收到約三千份履歷表 （一人可以申請多於一份工），其中以新世界發展及K11的職位最受歡迎。
新世界招聘會逾萬人參與
招聘會提供近千個來自新世界發展及旗下逾十家公司的職位，包括新世界物業管理、K11集團、新創建集團及港怡醫院等；多元化職位包括數碼媒體策略師、工程師等，亦有疫下新常態及新經濟趨勢工種，如口罩「Masketing」及研發專員、皇都戲院保育大使、兒童活動策劃員等。未能到招聘會者，即日至三月三十一日可登入集團網站遞交求職申請。暫時共收到約三千份履歷表 （一人可以申請多於一份工），其中以新世界發展及K11的職位最受歡迎。
老師曾訪爆疫GYM房 同事受感染 健身群組入侵國際學校
西營盤URSUS Fitness健身中心疫情繼續擴大，累計近一百二十人染疫，人數僅次於跳舞爆疫群組，當局疑無症狀超級播毒者未被找出，並向社區播毒，連國際學校亦中招。位於南區鴨脷洲的港灣學校出現小型爆發...
2021-03-15
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多人凌晨排隊 民政局加班辦公 內地新人趕「1314」登記結婚
昨日是二〇二一年三月十四日，而「1314」的諧音有「一生一世」之意，內地多對新人當日登記結婚，希望與另一半一輩子走下去。多地的民政局各登記處為此加班辦公，不少新人更凌晨便排隊輪候，以求在「良辰吉時」成...
2021-03-15
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緬軍開槍曼德勒靜坐最少五死
緬甸軍方自二月初政變奪權以來，各地示威不斷，上周六傳出軍警再向示威者開槍鎮壓，造成至少十二人死亡，是反軍方奪權示威以來鎮壓最血腥的一夜。 曼德勒周日再有民眾示威抗議軍事政變，軍警據報一日前在當地和南部...
2021-03-15
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廚房寬闊潔淨 田禾苑通透廳堂典雅別致
火炭半山一直都是隱世豪宅集中地，環境優美寧靜，其中田禾苑更是鮮有放盤。今次為大家推介屋苑內單號屋放盤，附有巨型花園、私人泳池，面積3034方呎，3房1套房，另設工人房間隔，獨立屋外望可欣賞開揚山景。 ...
2021-03-15
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美債息突升 港股急挫645點
恒指承接外圍向好，高開164點至全日高位29550點，創本月4日以來新高，但尾段因美國10年期國債孳息率急漲，指數直線向下，收報28739點，急回645點，全周計累跌358點；科指收報8456點，跌2...
2021-03-13
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帶住心病去屠狼 靈犀冤家
利物浦翼鋒沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿早已公開互相不滿對方獨食而不和，幸無礙士哥，本季各賽事一起攻入三十七球，還互相助攻九次。前紅軍鋒將美羅直言只要場上表現出色，關係不致於破裂便沒問題，相信這對貼錯門神雙翼今晚英超，有力領軍作客擊敗狼隊。（Now621台周二凌晨4:00直播） 利物浦的文尼和沙拿一七年夏天起合作，首季彼此惺惺相惜，但沙拿加盟首季即奪英超金靴獎後，踢法愈來愈獨食，惹來文尼不滿，彼此開始貌合神離，去季開始更有升溫跡象，比賽期間不時向對方抱怨，要由領隊高普調停。 有紅軍內部人士透露，兩人雖然不算交惡，但關係平平：「我不會說他倆互相討厭，但一定不算親密，可以用不理想來形...
2021-03-15
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【#UA戲院重溫】你有到過這些UA Cinema戲院嗎？曾幾何時，這5間UA戲院堪稱看電影「天堂」！
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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疫情下改變策略化危為機 中國民營電影之父董平 建立網上媒體新王國
2020年一場疫情令電影業界陷入噩夢，各地的戲院因疫情關係而關閉，令投資者和電影公司大失預算，有「中國民營電影之父」之稱的歡喜傳媒集團主席董平去年做了一個大膽的決定，就是將徐崢自導自演的《囧媽》由戲院...
2021-03-15
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慧眼看世界——終生贍養費
英國有失業中年牛津大學畢業生，入稟法庭向富貴父母申領終生贍養費。雖然未知最後判決，但事件已讓一眾迷信名牌大學學位和望子成龍的父母深切反思。 當事人西迪基（Faiz Siddiqui）持有牛津大學法律學位，十年前開始失業，一直寄居於有錢父母在倫敦的千萬豪宅中。因為父母決定減少他的生活費，所以西迪基要與他們對簿公堂。 另外，西迪基也將工作不如意的責任歸究牛津大學，認為大學教學沉悶，影響其畢業成績和工作成就。三年前他入稟法院向牛津大學索償一千萬元，結果敗訴。法官指斥他缺乏學習紀律和準備不足，才會影響學業成績。 在新常態的世界，名牌大學學位已不是事業的保證。傳統專業正受到高科技和人...
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馬場浮世繪——謀勇兼備G2復出滑鐵盧
去年日本三冠雌馬「謀勇兼備」與二○一九年香港瓶盟主「耀滿瓶」，昨午齊在中京競馬場的二千米二級賽金鯱賞復出，「謀勇兼備」更被捧成一點四倍的一面倒大熱，卻被二百二十七倍大冷馬Gibeon一放到底偷襲成功，「謀勇兼備」在松山弦平胯下只能反追得亞軍，而「耀滿瓶」則跑第四。至於「謀勇兼備」是否會於下月二十五日在沙田出戰「冠軍賽馬日」的女皇盃，將視乎香港馬會能否再次成功向政府申請到「安全氣泡」。 而因近日新冠確診個案再次反彈，令馬會擬於周日打吡大賽有限度放寬入場人數的計畫再添變數，馬會今日將與政府有關部門開會，相信日內會有公布。此外，馬會早於去年十一月下旬已限制所有騎師不可出席私人宴會...
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