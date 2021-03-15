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新世界招聘會逾萬人參與

2021-03-15 列印
新世界招聘會逾萬人參與
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　　新世界發展前日舉行招聘會（見圖），在「疫市」下增聘近一千人，吸引逾萬人報名參與，獲錄用者最快四月上班。

　　招聘會提供近千個來自新世界發展及旗下逾十家公司的職位，包括新世界物業管理、K11集團、新創建集團及港怡醫院等；多元化職位包括數碼媒體策略師、工程師等，亦有疫下新常態及新經濟趨勢工種，如口罩「Masketing」及研發專員、皇都戲院保育大使、兒童活動策劃員等。未能到招聘會者，即日至三月三十一日可登入集團網站遞交求職申請。暫時共收到約三千份履歷表 （一人可以申請多於一份工），其中以新世界發展及K11的職位最受歡迎。

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