﻿覆蓋全港550萬人 擴大接種年齡層 30至59歲想打就打

新冠疫苗接種計劃踏入第四周，有少數優先接種人士不適及死亡個案，有預約打針市民打退堂鼓。截至周日，各社區中心科興及復必泰疫苗的接種率，分別為七成三和八成六。為了讓更多年齡層人士盡快接種，政府宣佈擴大優先接種群組，年滿三十至五十九歲人士、十六歲以上在海外讀書的學生和家庭傭工，由今早九時起可上網預約打針。當局警告，若疫苗接種率未如理想，或考慮收緊防疫措施。



公務員事務局局長聶德權指，新增年齡組別佔大部份工作人口，連同早前優先組別，覆蓋全港五百五十萬人口，佔全港十六歲或以上人口超過八成。由於優先接種者年齡大幅下降，為加快行政程序，聶指市民上網預約時，只需列明所屬組別作統計之用，到場打針時毋須提交工作證明，只出示身份證明便可。截至昨午一時，共有約十九萬八千一百人接種了首劑疫苗，包括超過十五萬七千人接種科興，逾三萬三千多人接種復必泰疫苗。



外傭留學生亦有份



聶指，已有一百萬劑科興及一百三十四萬劑復必泰疫苗抵港，足夠約一百萬人接種兩劑，而供應商每月會運送疫苗到港，故擴大合資格接種群組，不會對疫苗供應構成問題。他指，留意到預約接種復必泰疫苗者，接種率達九至九成二，即大部份預約者按時打針，社區中心職員以「即叫即蒸」原則，準備及計算接種量，避免疫苗稀釋後無人接種，造成浪費。



由今日起會多十二間社區中心開放注射復必泰疫苗，全部接種中心每日將提供二萬三千個疫苗名額，接種量及預約日數亦會增加。一千四百多名私家醫生會在二千間診所提供注射服務。



陳肇始：倘未如理想或收緊防疫



聶承認市民接種疫苗的信心，受近日多宗異常事故影響，但強調要相信科學和專家們的判斷，「大家都唔想見到一波未平，一波又起，不斷循環」的情況，若要走出疫情困局，最重要是盡快接種疫苗。



食衞局局長陳肇始表示，若疫情反覆，加上疫苗接種率未如理想的話，當局無可避免會考慮再次收緊防疫限制，甚至關閉部份處所，其他地方與香港恢復通關的可能性亦不大。她補充說，若接種率達一定水平，或考慮放寬處所工作人員進行檢測的頻率。



此外，為鼓勵民眾打針，日本當局有意推動企業讓注射疫苗的員工可放「疫苗假」。