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﻿衞署發指引 羅列不適合打針人士

2021-03-16 列印
　　本港衞生署發出科興新冠疫苗接種指引，列明部份人士不能接種疫苗，包括患有嚴重神經系統疾病者、有嚴重長期病而病情不受控者、對新冠或其他滅活疫苗有過敏反應者、以往對疫苗有嚴重過敏反應者，以及孕婦及哺乳期婦女等。指引亦列明，部份人士應推遲接種，例如糖尿病及高血壓患者、近期出現急性心肌梗塞或中風的患者等。

　　此外，國家衞生健康委員會指出，由於臨牀試驗數據不足，內地老年人及基礎疾病患者等，需要等候獲得更多臨牀試驗數據，才會為他們大規模接種疫苗。

　　國家衞健委公佈，截至本月十四日，內地一共有六千四百九十八萬人次接種新冠疫苗，佔全國十四億人口，約百分之四點六。國家衞建委副主任李斌解釋指，由於內地疫情平穩，部份民眾認為，自己感染的風險較低，故沒有即時接種。
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