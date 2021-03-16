﻿美駐港領事館兩職員確診﻿﻿ 工程師染疫滙豐總行強檢﻿

美英分別有重要政經機構人員染疫。港府前晚圍封檢測中西區舊山頂道帝景園，一對夫婦初步確診，二人均在美國駐港領事館工作，未有病徵，曾到酒吧餐廳消遣。美領館昨天關閉作消毒，有關員工要做檢測。另外，中環滙豐銀行總行大廈一名男電腦工程師亦染疫，大廈早前有兩名URSUS Fitness健身群組確診者，由於三人在不同樓層上班，整幢滙豐總行須強檢。



本地個案增16宗



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公佈，人員在圍封的帝景園三座檢測出兩名初步確診者，分別是四十歲男子及其四十一歲妻子，沒有病徵，同為美國駐港領事館職員，最後一日上班為本月十二日，上班時有戴口罩，曾到過中環士丹頓街的酒吧餐廳「Stazione Novella」和西貢餐廳「Bones and Blades」。二人去年九月抵港，近期沒離港，有三名密切接觸者要檢疫。



有報道指，二人曾以外交豁免權為由，拒絕接受隔離，食衞局局長陳肇始回應說，已與美國領事館聯絡，依法辦事，嚴肅處理個案，並會將緊密接觸者送檢疫。美國駐港領事館在官網上證實，兩名確診職員工作時毋須接觸公眾，領事館已關閉作徹底清潔；外交人員及家屬抵港時均遵守香港政府的入境要求，領事館和所有員工已採取適當防疫措施。



此外，一名三十八歲男電腦工程師初步確診，他居住大坑道十六至六十八號，在滙豐銀行總行二十七樓工作，會到大廈飯堂用膳。由於大廈十七及二十二樓均有一宗健身群組確診個案，患者與二人不相識，也未去過健身室，故大廈列入強制檢測。



健身群組多13人



昨日本港再多十六宗本地感染個案，包括荔枝角松齡（德豐）護老中心的八十一歲男院友正式確診，四十多名院友及員工要檢疫。健身群組再多十三人染病，累計達一百二十二人。衛生防護中心總監林文健表示，健身群組暫未發現涉及變種病毒，但有機會令本港疫情反彈，病毒即時有效繁殖率已上升至一點七，形容疫情嚴峻。



一名駐守刑事部的三十八歲男督察初步確診，工作期間有戴口罩，沒有與公眾接觸，本月十二日最後一日上班。



